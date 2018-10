I Killing Joke live al Campus Industry Music di Parma

Giovedì 25 Ottobre 2018 al Campus Industry Music di Parma, Vertigo, in collaborazione con IDRA Eventi presentano: KILLING JOKE, Laugh At Your Peril 40th Anniversary World Tour, in concerto.

L’evento è inserito all’interno della dodicesima edizione della Rassegna Culturale Il Rumore del Lutto.

__

Timeline:

Apertura porte: 19.30

Inizio concerti: 21.00

__

Prevendite attive (30€ + d.p.)

Prezzo intero in cassa: 35€

—

Tornano i KILLING JOKE, punto di incontro evoluto e sperimentale fra il post-punk e l’heavy metal, per festeggiare i 40 anni di carriera. La band guidata dall’imprevedibile Jaz Coleman è pronta a tornare sui palchi di tutto il mondo con “Laugh At Your Peril”, il tour del 40° anniversario di carriera: una carriera che ha musicalmente influenzato ed ispirato molti artisti rock come Nirvana, Tool, Metallica e molti altri. A breve uscirà un box set che conterrà 40 di materiale sonoro tutto da scoprire, lo potete trovarewww.killingjoke.co.uk

Nel frattempo, KILLING JOKE hanno annunciato il tour europeo che toccherà anche l’Italia per una sola data che si terrà al Campus Industry di Parma il 25 ottobre prossimo.