“Gabbie Di Parole”: narrazioni di stereotipi e violenza

Le informazioni che passano attraverso giornali, web e televisione sono strumenti di cultura che non solo descrivono il mondo che ci circonda ma contribuiscono a creare immaginari, stereotipi e a legittimare o meno determinati comportamenti.

L’analisi di come ci viene narrato il femminile e il maschile nei titoli e negli articoli dei giornali è fondamentale per imparare a capire quale sia il valore di un’informazione corretta nel contrasto alla violenza di genere, in ogni ambito e ad ogni livello.

Di tutto questo si occuperà il corso di aggiornamento che si svolgerà nell’auditorium di Casa Matteo Bagnaresi (via Saragat 33/a) nei pomeriggi di venerdì 19 e mercoledì 24 ottobre.

Il corso è realizzato dal Centro Studi Movimenti, finanziato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma, attraverso il bando “Donne tutto l’anno”, ed è rivolto ai/alle insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Venerdì 19 ottobre, ore 14.30-18.30

Laboratorio a cura di Tifany Bernuzzi e Michela Cerocchi del Centro studi movimenti: l’obiettivo del lavoro è di rendere le/gli insegnanti consapevoli delle rappresentazioni di genere nella stampa attraverso un’attività pratica che potranno facilmente riproporre in classe. Parteciperà alla sessione l’assessora alle Pari Opportunità Nicoletta Paci.

Mercoledì 24 ottobre, ore 15.00-18.00

Incontro con Mara Cinquepalmi, segretaria nazionale dell’associazione GiULiA (Giornaliste unite libere e autonome) che approfondirà il tema del rapporto tra le donne e il giornalismo e di come esse siano rappresentate dai mezzi di informazione.

Il corso è valido come formazione per insegnanti. I posti sono limitati.

Per iscriversi: centrostudimovimenti@gmail.com

Per info: 340-5721934 (Michela)

Il Centro Studi Movimenti è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa ed è incluso nell’elenco degli Enti accreditati).