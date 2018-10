A Felino un incontro sui bambini dello sciopero agrario 1908: la fotografia ritrovata

Si avvicina il secondo appuntamento della rassegna “I bambini dello sciopero agrario 1908”, un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Felino in collaborazione con Anpi Provinciale e ANPPIA e con il contributo di CGIL Parma sul tema della lotta proletaria e agraria con un particolare approfondimento su fatti e vicende che hanno toccato da vicino la storia di Felino dei primi del ‘900.

Dopo la proiezione gratuita del film di Raoul Peck “Il giovane Karl Marx” al Cinema Teatro Comunale dello scorso 13 ottobre, è ora previsto un incontro di riflessione e confronto sugli eventi che coinvolsero Parma e Felino durante lo sciopero agrario del 1908.

Venerdì 19 ottobre in Sala Amoretti alle ore 21 si terrà infatti una serata informativa a ingresso libero sull’esodo dei bambini felinesi, figli degli scioperanti, che emigrarono in altri paesi affidati ad altre famiglie.

L’idea della rassegna è nata grazie al ritrovamento di una vecchia fotografia, riemersa all’interno del Municipio di Felino, che mostra un gruppo in posa: bambini e bambine insieme ad alcuni uomini, tutti vestiti a festa, e sullo sfondo la bandiera della Camera del Lavoro di Livorno (succursale di Pontedera) ed il vessillo del Partito socialista italiano. La foto ritrae i piccoli figli delle campagne parmensi e felinesi che durante lo sciopero agrario del 1908 vennero inviati altrove dalle loro famiglie, sia per farli sfuggire alla miseria che per proteggerli dai rischi degli scontri civili. Gli uomini della fotografia sono i capofamiglia che li accolsero e li ospitarono a Pontedera. La fotografia, purtroppo logorata dal tempo, è di grande valore storico perché ritrae gli esuli e chi generosamente li ospitò. L’arrivo dei piccoli profughi era, infatti, occasione di iniziative di solidarietà e sottoscrizione per sostenere gli scioperanti. Furono circa 3000 i piccoli parmensi che vissero l’esodo conseguente allo sciopero agrario, accolti in Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Piemonte e Romagna: di questi fatti rimangono narrazioni storiche documentate dalla stampa, dalla letteratura e dal cinema.

Da questa foto, quindi, l’idea di recuperare la memoria e promuovere riflessioni sullo sciopero agrario di Parma del 1908 che ebbe molta eco in Italia e all’estero, divenendo un esempio anche per altri movimenti di scioperanti.

A 110 anni dallo sciopero agrario di Parma, dopo aver consegnato copia della fotografia alla Camera del Lavoro di Parma nel Dicembre 2017, l’Amministrazione Comunale di Felino ha voluto farsi promotrice di nuovi momenti di approfondimento e riflessione storica su questi importanti fatti, partendo proprio da questa fotografia ritrovata nei locali della sede municipale felinese, prezioso documento storico, grazie al quale recuperare la memoria di quei giorni, per risalire all’identità delle persone ritratte ed approfondire il vissuto di quei bambini in terre straniere.