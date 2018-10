Al via la decima edizione dell’iniziativa Storia di Parma – progetto scuola

Si è svolta oggi a Parma, a Palazzo APE Parma Museo, la presentazione della decima edizione di Storia di Parma – Progetto scuola, una complessa iniziativa realizzata da Fondazione Monteparma, Università degli Studi di Parma, Ufficio Scolastico Territoriale di Parma, MUP Editore, con il sostegno di Gazzetta di Parma e con il patrocinio di Camera di Commercio di Parma, Comune di Parma e Provincia di Parma. L’iniziativa è volta alla diffusione dello studio della storia della nostra città nelle scuole del territorio, tramite l’utilizzo della Storia di Parma, l’enciclopedia in corso di pubblicazione per i tipi di MUP. Oggetto dell’edizione 2018/2019 sarà il volume Il Novecento. La vita politica, a cura di Giorgio Vecchio: un’imperdibile occasione per tutti gli studenti delle scuole di Parma e provincia di conoscere e studiare la storia più amata della nostra città, attraverso un volume ricco e aggiornato.

Alla presentazione hanno preso parte Roberto Arduini, Vice Presidente di Fondazione Monteparma, Maurizio Bocedi, Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Parma, Marzio Dall’Acqua, Presidente di MUP Editore, Fabrizio Storti, Pro Rettore alla Terza Missione dell’Università di Parma, Domenico Vera, Curatore generale della Storia di Parma, Emilio Zucchi, rappresentante di Gazzetta di Parma. “La Storia di Parma è un’opera editoriale di grandissimo valore, che però rischiava di finire sugli scaffali degli eruditi – ha detto il Prof. Vera – Il Progetto Scuola è in questo senso un esperimento riuscito: l’iniziativa ha permesso al libro di essere aperto e usato da insegnanti e alunni. Come in chimica si tocca la materia attraverso gli esperimenti, con questa iniziativa insegnanti e studenti possono entrare nel merito della materia storica, partecipando al concorso”. “La storia rappresenta un orizzonte pedagogico di altissimo rilievo – ha continuato il giornalista e scrittore Emilio Zucchi – soprattutto in quest’epoca in cui tutto tende ad appiattirsi sul presente. Parma inoltre ha dato un grande apporto alla storia europea del Novecento e Gazzetta di Parma è lieta di sostenere da sempre questo progetto dal valore culturale altissimo”.

L’iniziativa prevede la donazione da parte di Fondazione Monteparma di 1.000 copie del volume Il Novecento. La vita politica a tutti gli istituti scolastici statali e paritari di Parma e provincia (primarie, secondarie di I e II grado). Le copie del volume sono già disponibili per tutte le scuole all’Ufficio Scolastico di Parma (Viale Martiri, 15) nelle quantità definite dall’Ufficio scolastico e disponibili sul sito www.storiadiparma.it. Il volume Il Novecento. La vita politica sarà oggetto di un bando di concorso volto ad approfondire i temi trattati al suo interno attraverso la produzione di elaborati testuali, prodotti grafici, pittorici, video e power-point. Il concorso prevede quattro sezioni di partecipazione: Sezione Scuola Primaria, Sezione Scuola Secondaria di I grado, Sezione Scuola Secondaria di II grado e Sezione Speciale. Quest’ultima è aperta a tutti gli Istituti scolastici e privilegia la produzione di elaborati “speciali” quali il servizio giornalistico, la tesina di ricerca didattica per l’Esame di Stato, il numero speciale del Giornale d’istituto, l’ipertesto e tanti altri. Una giuria di esperti – composta da due rappresentanti dell’Università di Parma (scelti tra gli autori del volume), due rappresentanti dell’Ufficio scolastico di Parma, un rappresentante di Fondazione Monteparma, un rappresentante di MUP Editore e un rappresentante di Gazzetta di Parma – selezionerà i primi tre classificati di ciascuna sezione in concorso, ai quali saranno assegnati premi costituiti da materiali didattici. Anche i docenti delle classi vincitrici riceveranno un dono consistente in un buono acquisto libri presso MUP Editore. A tutti i bambini e ragazzi vincitori saranno inoltre assegnati premi personali messi a disposizione dai partner. Anche quest’anno è confermato il Premio Speciale Gazzetta di Parma che consiste in una menzione speciale assegnata da Emilio Zucchi in rappresentanza di Gazzetta di Parma.

Come ogni anno l’iniziativa Storia di Parma – Progetto Scuola prevede anche un momento di “formazione” per i docenti delle scuole di Parma. Nel mese di novembre si terranno gli incontri del ciclo Lezioni d’autore: quattro conferenze a cura dell’Università degli Studi di Parma, pensate ad hoc e volte ad approfondire le tematiche trattate nel volume Da Maria Luigia al regno d’Italia. Ai docenti che parteciperanno ad almeno 3 conferenze, verrà rilasciato apposito attestato, utilizzabile quale documentazione di attività di formazione e aggiornamento secondo le indicazioni del Piano dell’Offerta Formativa della propria I.S. e le connesse deliberazioni del Collegio Docenti. A tali docenti sarà inoltre omaggiata una copia del volume. Le Lezioni d’Autore si terranno all’Ufficio scolastico Territoriale di Parma (Viale Martiri della Liberta, 15) secondo il seguente calendario: mercoledì 7 novembre, ore 16.30, si inizierà con l’incontro Parma negli anni della Grande Guerra, con Piergiovanni Genovesi; il secondo incontro si terrà mercoledì 14 novembre, ore 16.30, e sarà dedicato al tema Parma tra primo Dopoguerra e Fascismo, con Fiorenzo Sicuri; il ciclo delle Lezioni d’Autore prosegue mercoledì 21 novembre, alle ore 16.30, con l’incontro Parma nella Seconda Guerra Mondiale, a cura di Margherita Becchetti e Ilaria La Fata; il ciclo si concluderà con l’incontro Parma nell’Età Repubblicana, a cura di Paolo Trionfini e William Gambetta, in programma mercoledì 28 novembre, alle ore 16.30

Tutte le informazioni inerenti l’iniziativa, il bando di concorso, la modulistica per l’iscrizione al concorso e il calendario delle lezioni d’autore sono disponibili sul sito www.storiadiparma.it.