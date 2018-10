Sospesa la licenza bevande al Club 500

Nella giornata odierna., personale della locale Divisione di Polizia Amministrativa ha dato esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Parma, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), con il quale è stata disposta la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo privato denominato “CLUB 500”, ubicato a Parma in Viale Europa 108, per un periodo di 5 (cinque) giorni.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della valutazione di quanto accaduto nelle immediate pertinenze del circolo la notte del 9 Settembre scorso, quando un frequentatore dello stesso, insieme a sua moglie, era stato aggredito e picchiato da altri soggetti che gli procuravano, attraverso l’uso di una bottiglia di vetro, lesioni guaribili in 12 giorni.

E’ stato valutato altresì un altro episodio, verificatosi non più tardi del 21 Maggio 2018, in cui era stato accoltellato un frequentatore del club, e conseguentemente, già nell’occasione, era stata sospesa la licenza per giorni 20. Accadimenti che, parimenti, avevano messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.