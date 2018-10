Domenica Parma sarà la sede del raduno dei cani Terranova

Domenica 21 ottobre Parma ospiterà il raduno annuale dei cani terranova.

Saranno circa 100 i cani che, domenica mattina per le vie della nostra città, passeggeranno accompagnati dai loro padroni e dai tanti appassionati di questa razza. Il ritrovo di tutti gli amici a quattro zampe è al Parco Ducale, da qui, intorno alle 11.00, partiranno sfilando per le vie del centro per arrivare in piazza Duomo. Ogni anno una città ospita il raduno e quest’anno gli organizzatori hanno scelto Parma.

“Sarà un’occasione per conoscere questa razza e per ribadire quanto importante sia avere una conoscenza approfondita delle modalità di cura e dell’impegno richiesto in modo da non incorrere in incauti acquisti ”- ha commentato l’assessora al Benessere Animale del Comune di Parma Nicoletta Paci.