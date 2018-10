Pizzarotti: “Ad Alinovi rinnovo la mia fiducia, la mia stima e la mia solidarietà”

“Oggi l’assessore Alinovi è stato raggiunto da un avviso di garanzia per abuso d’ufficio, legato al piano di adeguamento rischi dell’Aeroporto Giuseppe Verdi in una fase in cui si stava realizzando il mall di Baganzola (leggi).

Nella sostanza si contesta una criticità amministrativa dell’iter: stiamo parlando di un fatto procedurale che dovrà essere tutto verificato. Sindaci e assessori ogni giorno affrontano questo tipo di criticità amministrative, sono i nostri quotidiani cocci di vetro sui quali camminiamo.

Il mall di Baganzola questa Giunta non l’ha mai voluto e mai lo ha nascosto, è una delle tante eredità che parte da un lontano 2006, e che oggi affrontiamo con pragmatismo. Come abbiamo sempre fatto.

Posso assicurarlo: l’amministrazione di Parma, lavora e continuerà a lavorare nell’interesse esclusivo della città e dei parmigiani, e così sarà sempre.

All’assessore Alinovi rinnovo la mia fiducia, la mia stima e la mia solidarietà: è una persona che con grande passione e impegno ha sempre lavorato al servizio dei suoi concittadini e di Parma, mattino, pomeriggio e sera. Grazie a lui e alla sua inossidabile tenacia Parma ha risolto tanti, tantissimi problemi.

Caro Michele, so cosa vuol dire essere raggiunto da un avviso di garanzia durante l’esercizio delle proprie funzioni, siamo amministratori ed è un nostro personale fardello: nel rispetto totale della magistratura, con correttezza e trasparenza, questa tua indagine la affronteremo insieme come insieme abbiamo sempre lavorato al servizio di Parma.”

