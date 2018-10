Gambarini (FI) e Pezzuto (PU) intervengono sull’inchiesta del Centro commerciale di Baganzola

“Prendiamo atto di questa iniziativa giudiziaria relativa al futuro centro commerciale di Baganzola e che coinvolge anche l’assessore del Comune di Parma Alinovi ( leggi ). Essendo garantisti, non entriamo nel merito dell’inchiesta e non tiriamo conclusioni in ordine alla legittimità della procedura urbanistica adottata. Sta di fatto che questo episodio ricorda come ancora una volta l’amministrazione Pizzarotti abbia fatto una inversione di 180 gradi rinnegando uno dei suoi principi cardine della campagna elettorale del 2012: mai più centri commerciali, mai più consumo di suolo, principio rinnegato che si aggiunge all’ormai famosa promessa di sospendere la realizzazione dell’inceneritore, per la quale sappiamo come è andata a finire. Sarebbe, perciò, meglio che il sindaco Pizzarotti, invece di fare il giro d’Italia per promuovere il suo nuovo partito, stia in Comune a verificare e controllare l’operato dei suoi assessori”.