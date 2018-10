Bosi premiato per Giocampus dall’IX edizione di Obesity Week

L’XI edizione di “OBESITY WEEK – Alimentazione, salute, cultura”, la settimana dedicata al cibo e allo stile di vita in programma a Parma, dal 14 al 21 ottobre 2018, ha chiamato a raccolta esperti di molte discipline, impegnati in incontri, convegni e momenti scientifici e divulgativi sullo scottante tema dell’obesità.

Nel pomeriggio presso la Sala Aurea della Camera di Commercio il convegno medico ECM – “DA QUI ALL’OBESITÀ: Obesità, Metabolismo e Ormoni introdotto da Leone Arsenio ideatore e promotore della manifestazione e svolto in collaborazione con Gruppo di Studio sull’Obesità (SIEDP) si è aperto con una premiazione.

Al Vice Sindaco, con delega allo Sport Marco Bosi, è stata consegnata la scultura di Claudio Barabaschi come riconoscimento dell’eccellenza del progetto Giocampus attivo da molti anni e con ottimi risultati a Parma. “Un progetto che sta facendo scuola e che dopo 18 anni porta con sè la forza di sopravvivere coinvolgendo pubblico e privato. Sono felice e orgoglioso che Giocampus sia un progetto non del Comune di Parma, ma della città di Parma. Viviamo nell’epoca dei big data e dobbiamo misurare le nostre azioni e utilizzare i risultati come driver per il futuro. Abbiamo ridotto l’obesità in maniera rilevante con una squadra che si allarga sempre di più e che confidiamo porterà risultato sempre migliori” Ha detto Marco Bosi ritirando il premio.

“Progetti così longevi possono vivere solo se dietro c’è una reale passione e alleanze basate su fondamenti comuni” ha sottolineato Roberto Ciati di Barilla, curatore di Giocampus “l’Assemblea delle Nazioni Unite ha ribadito in un documento di indirizzo ai Governi un chiaro riferimento ad alleanze pubbliche-private come leva per la prevenzione di malattie non trasmissibili. Giocampus è in questo solco, i suoi risultati sono importanti e la sua squadra affiatata. Proseguirà la sua strada continuando ad essere un modello nel mondo una proposta educativa di cultura del benessere che copre tutto

l’arco dell’anno, un’esperienza unica di formazione, gioco e amicizia pensata e realizzata per le future generazioni. “