Dopo la partita Parma – Lazio di oggi pomeriggio, un tifoso della Lazio si trovava in viale Solferino quando si è accasciato a terra. E’ morto quasi certamente per cause naturali.

E’ intervenuta immediatamente la Polizia di Stato con l’ausilio della Polizia Scientifica.

L’uomo è un italiano di mezza età. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.