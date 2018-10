Come costruire moduli di alternanza scuola-lavoro sostenibili e significativi, partendo dalla progettazione per competenze fino alla certificazione delle stesse? Una sfida e un’opportunità per gli istituti, per i docenti e gli studenti che hanno modo di sperimentare forme innovative di apprendimento, grazie alla collaborazione con soggetti presenti sul territorio e operanti in diversi settori.

Nei giorni scorsi si sono tenuti tre incontri nelle sedi territoriali di Legacoop Emilia Ovest, a Parma, Reggio Emilia e Piacenza, sul tema dell’Alternanza Scuola-Lavoro: “Sapere e saper fare: la Scuola per il Lavoro”.

Ne ha parlato la prof.ssa Beatrice Aimi, esperta in processi di apprendimento e in metodologie didattiche, formatrice e school coach.

Il seminario ha visto il riconoscimento di crediti formativi per gli insegnanti, grazie alla collaborazione dell’Università degli Studi di Parma.

Nell’occasione sono state presentate le nuove edizioni del progetto Bellacoopia Reggio Emilia, Parma e Piacenza che da diversi anni coinvolge gli istituti secondari superiori delle tre province in percorsi di simulazione di impresa cooperativa, dall’idea di business alla costituzione davanti al Notaio, passando per tutti gli aspetti del fare impresa: business plan, comunicazione, organigramma, marketing.