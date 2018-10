Entra nel vivo Mangiamusica – Note pop, cibo rock, rassegna che ha debuttato sabato scorso al Teatro Magnani di Fidenza, con Claudio Simonetti protagonista dello spettacolo “Brividi d’Argento”, che ha strappato applausi a scena aperta facendo registrare il tutto esaurito.

THE MAGIC DOOR

Venerdì 26 ottobre, alle 21, sul palco del Teatro fidentino arriveranno Vincenzo Zitello e The Magic Door: un trio straordinario (al quale si aggiunge il percussionista Nicola Caleo) per una serata (a ingresso libero) di forte impatto tra suoni e visioni. “The Magic Door” sarà uno spettacolo vero e proprio, ed è anche il nuovo progetto e album (uscito il 16 ottobre) del più grande arpista italiano, della cantante e regista Giada Colagrande, del compositore e polistrumentista Arthuan Rebis. Pur essendo ascrivibile al folk esoterico, trae ispirazione altresì da sonorità folk britanniche, celtiche, mediterranee e orientali. “The Magic Door – dichiarano Colagrande e Rebis – è un progetto che attinge a un immaginario mitologico, da tradizioni sapienziali senza tempo. La sua attualità risiede nel mistero imperituro che la Porta Alchemica incarna”. La Porta Magica di Roma è l’unico monumento alchemico in Italia e l’album, tra miti arcaici e mondi onirici, trae origine proprio da quella leggenda legata alla ricerca di una misteriosa erba capace di produrre l’oro.

La Colagrande (moglie di Willem Dafoe, attualmente in sala con “Padre”, interpretato dallo stesso Dafoe e da Franco Battiato) ha curato anche tutta la parte video dello spettacolo insieme a Giulio Donato.

I RAVIOLI AL CULATELLO FIRMATI DA CRISTINA CERBI (CHEF DELL’OSTERIA DI FORNIO) IN DEGUSTAZIONE GRATUITA

In questo format creato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, giunto alla terza edizione, si raccontano le grandi storie della musica ma anche del gusto: ogni serata di Mangiamusica prevede, infatti, la “scoperta” e la degustazione dei migliori prodotti del Made in Borgo. La degustazione di venerdì, annunciata al termine dello spettacolo nel foyer del Teatro e preceduta da uno show cooking sul palco, sarà firmata da Cristina Cerbi, chef dell’Osteria di Fornio. Verranno proposti e preparati per il pubblico degli straordinari ravioli al culatello con fonduta di Parmigiano Reggiano.

LA SETTIMANA SUCCESSIVA A MANGIAMUSICA

Sabato 3 novembre Mangiamusica proporrà al Teatro Magnani, sempre alle 21 e sempre a ingresso libero, lo spettacolo “Intervista confidenziale” con Enzo Iacchetti gran mattatore e con l’amico Alberto Patrucco negli inediti panni dello “smoderatore” d’eccezione.