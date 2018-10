I suoni di Alessandro Lanzoni in Abbazia

Sabato 27 ottobre alle ore 18 va in scena allo CSAC Around Verdi, concerto per piano solo di Alessandro Lanzoni, frutto di una residenza a Parma nei giorni del Festival Verdi, durante la quale il pianista ha preparato un repertorio jazz basato sulle partiture verdiane.

I percorsi sonori tracciati dal musicista durante le sue performance improvvisative in piano solo sono sempre improntati a una grande libertà creativa ma anche alla ricerca di una compiutezza formale che spesso conduce la sua musica a materiali tematici preesistenti, come classici standards o altro. Questa volta l’approdo sarà del tutto inedito perché orientato verso frammenti melodici e armonici tratti da musiche di Giuseppe Verdi, scelte fra alcune Opere della grande maturità del Maestro. Il materiale tematico, riproposto in forma originale e variata, viene elaborato per mezzo di libere parafrasi: una è tratta da Simon Boccanegra, il cui materiale deriva dal preludio iniziale e da alcuni frammenti del finale del I atto. Poi Otello, con frammenti dell’aria “Dio mi potevi scagliar”, del duetto Desdemona Otello del terzo atto, dei ballabili e della celebre Ave Maria. Infine il quartetto d’archi, di cui verrà eseguita una originale rielaborazione pianistica.

Lo spettacolo è l’ultimo appuntamento per quest’anno con la rassegna Suoni in Abbazia, organizzata insieme a Associazione Culturale Rest-Art realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma. La sede di questo concerto sarà la chiesa della straordinaria Abbazia di Valserena, spazio espositivo dello CSAC, che ha ospitato un programma dedicato alla musica contemporanea, all’improvvisazione e alla rilettura della tradizione, con proposte pensate specificamente in relazione al luogo e alle attività in corso.

L’evento si inserisce all’interno di un percorso che ha portato Alessandro Lanzoni a confrontarsi con i temi verdiani, parte del progetto nazionale “Nuova generazione jazz” realizzato da Associazione I-Jazz con il sostegno del MiBAC.

Il costo del biglietto per il concerto sarà di 10 euro. Ingresso gratuito per gli studenti dell’Università di Parma e del Conservatorio, ridotto a 5 euro per tutto il personale dell’Università di Parma.