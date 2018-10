Fratelli d’Italia: “A questo punto il Comune di Polesine-Zibello deve essere commissariato”

L’attività di controllo e di repressione dei reati che interessano la gestione della cosa pubblica è attività meritoria e indispensabile della Magistratura.

Fratelli d’Italia sostiene l’operato degli inquirenti affinchè questi possano fare piena luce sulla vicenda che sta duramente interessando il sindaco di Polesine Zibello e l’amministrazione comunale (LEGGI).

L’esigenza dell’adozione di misure cautelari parrebbe evidenziare la gravità delle accuse che gettano una luce sinistra sul disinvolto e disinibito operato dell’esecutivo.

Si ritiene che il Comune debba essere in ogni caso commissariato e va ridata la parola ai cittadini per far voltare definitivamente pagina ad un modello di amministrazione pubblica inaccettabile.

Massimo De Matteis

Presidente Provinciale FDI Parma