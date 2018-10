Convegno sull’immigrazione: M5S e Lega insieme anche a Parma

Politiche dell’immigrazione e sicurezza dei cittadini sono due tra gli argomenti che più interessano gli italiani e su cui in questi primi mesi di governo maggiormente si è concentrata l’azione dell’esecutivo M5S-Lega, assieme naturalmente alle tante misure prese nel settore delle politiche del lavoro. Attraverso la costante e talvolta conflittuale interlocuzione con l’Unione Europea, il governo Conte ha cercato di far recepire a livello europeo norme che consentano un’equa e non più sbilanciata distribuzione dei migranti e un controllo sostenibile delle frontiere, senza per questo venir meno ai doveri verso i profughi sanciti dalle convenzioni internazionali. Allo stesso tempo, attraverso il cosiddetto “Decreto Sicurezza” il governo si impegna a garantire maggiori tutele per i cittadini di quelle numerose zone del nostro Paese e delle nostre città (e Parma non fa eccezione) vessate dalla microcriminalità e dominate, in certi orari, da degrado e paura.

Immigrazione e sicurezza sono due temi distinti (i reati non hanno nazionalità), tuttavia, per ovvie ragioni sociali, sono spesso legati. Proprio per questo il Meetup Parma 5 Stelle ha deciso di proporre un evento che tratti entrambe le questioni e illustri ciò che il governo sta facendo per affrontarle.

L’incontro, intitolato Immigrazione e sicurezza a Parma e in Italia, si terrà venerdì prossimo, 26 ottobre, alle ore 17 presso la Sala civica Bizzozzero, in via Bizzozero 3-5 e vedrà come ospiti l’europarlamentare del M5S Marco Valli, che parlerà della fondamentale proposta di revisione del Trattato di Dublino avanzata dal governo Conte e analizzerà costi e coperture richiesti dalla gestione dell’immigrazione; e il consigliere comunale della Lega Nord di Parma Emiliano Occhi, che illustrerà i contenuti del Decreto Sicurezza. Sono previste anche le relazioni di Barbara Miele (2011/2018: sette anni di (in)sicurezza a Parma) e di Alessandro Guardamagna (La Lectio di Roma antica in materia di immigrazione e sicurezza).

Alle relazioni, che come si può notare hanno contenuto sia nazionale che locale, seguirà un breve dibattito cui potrà partecipare il pubblico presente con domande e osservazioni. L’incontro è naturalmente aperto alla stampa e a tutti i cittadini.

Parma 5 Stelle