Seminario di Aief, Siat e Federconsumatori su “La tutela del risparmio e la consapevolezza delle scelte”

Il prossimo sabato 27 ottobre, alle ore 10.30 presso la Camera del Lavoro di Parma (via Casati Confalonieri, 5/a), si terrà il seminario: “AIEF, SIAT e Federconsumatori: tre approcci complementari per la tutela del risparmio e la consapevolezza delle scelte”.

Il seminario rientra negli interventi accreditati dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria per il “Mese dell’Educazione Finanziaria” (ottobre 2018).

Il “Mese dell’Educazione Finanziaria” ha la finalità di migliorare il livello di educazione finanziaria dei cittadini, al momento non particolarmente elevato, attraverso attività ed eventi di informazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari. La finalità dell’iniziativa è il miglioramento del benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali da parte dei singoli cittadini.

Inserendosi in questa cornice di iniziative accreditate, il workshop “AIEF, SIAT e Federconsumatori: tre approcci complementari per la tutela del risparmio e la consapevolezza delle scelte” verterà su importanti tematiche di alfabetizzazione finanziaria per i cittadini, fra cui budgeting, indebitamento e sovraindebitamento, protezione, pensione, investimento, speculazione. Saranno analizzati gli approcci complementari di AIEF, SIAT e Federconsumatori nell’implementazione di percorsi e strumenti dedicati a supportare il cittadino nella gestione del proprio conto economico, nell’attuazione di una pianificazione efficace e nella valutazione delle offerte dei prodotti finanziari in base alle esigenze e agli obiettivi personali e familiari. Inoltre, verrà approfondito il ruolo dell’innovazione tecnologica nella finanza e la sua sempre maggiore applicazione nel settore.

La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti.

Di seguito si riporta il programma degli interventi:

Benvenuto e introduzione

A cura di AIEF

Le attività di Federconsumatori mirate a sostenere la formazione dei risparmiatori

Dott. Fabrizio Ghidini – Presidente Federconsumatori Parma

Sovraindebitamento, teoria e pratica

Avv. Marcello Spaggiari – Consulente Federconsumatori Parma

Ambito, percorsi e finalità dell’Educazione Finanziaria: budgeting, indebitamento, protezione, pensione, investimento, speculazione

Sig. Jaime Nazar – Educatore Finanziario AIEF

Innovazione tecnologica applicata alla finanza

Dott. Davide Bulgarelli – Presidente SIAT

Dott. Marco Mione – Socio Professional SIAT e Deloitte Senior Fintech Specialist

Considerazioni conclusive

A cura di Federconsumatori Parma

***

ASSOCIAZIONI ED ENTI COINVOLTI

AIEF

Associazione di categoria degli Educatori Finanziari ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. AIEF è la prima Associazione italiana dedicata alla formazione professionale e all’organizzazione di un Registro per Educatori Finanziari, tramite cui attivare ed alimentare un nuovo fronte di alfabetizzazione che aiuti i risparmiatori ad acquisire le nozioni di carattere economico-finanziario indispensabile per gestire al meglio le proprie risorse.

AIEF Professional

Associazione Italiana Educatori Finanziari dedicata ai Professionisti. AIEF Pro è un’associazione periferica (costituita a norma dell’Art. 18 dello Statuto) riconosciuta dal Consiglio Direttivo nazionale AIEF e dedicata espressamente alla formazione professionale dell’Educatore Finanziario. Obiettivo dell’Associazione è la promozione dell’Educazione Finanziaria presso individui privati, famiglie, imprenditori, liberi professionisti attraverso l’attività degli Educatori Finanziari associati. Per questo motivo AIEF Pro progetta interventi ed eventi mirati alla promozione della cultura finanziaria, in collaborazione con Enti e Istituzioni del settore formativo ed imprenditoriale.

SIAT

SIAT – Società Italiana Analisi Tecnica – è l’istituzione italiana che riunisce gli analisti tecnici dei mercati finanziari. Fondata nel 1986, traduce nella realtà italiana i principi ispiratori di IFTA – International Federation of Technical Analysts – federazione internazionale, fondata nel maggio 1986, che raggruppa le associazioni di 24 differenti nazioni.

FEDERCONSUMATORI PARMA

La Federconsumatori è un’associazione autonoma e democratica di cittadini che persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela dei consumatori, risparmiatori e utenti. L’attività di assistenza e consulenza è svolta nei confronti degli iscritti.