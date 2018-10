FdI: “Il Ministero dell’Interno sciolga il Comune di Polesine Zibello”

<<La gravità dei fatti non lascia spazio a dubbi, il Ministero dell’Interno valuti l’opportunità di sciogliere il comune>> è il duro affondo di Tommaso Foti, deputato di Fratelli d’Italia, che in una interrogazione al Ministro Salvini rimarca: <<L’arresto del sindaco di Polesine Zibello, nonché le altre misure comminate a diversi dipendenti del detto comune, richiedono un intervento deciso da parte delle istituzioni preposte>>. Per Foti non vi sono dubbi: <<Quanto emerso dall’indagine della Procura di Parma – spiega il parlamentare di Fratelli d’Italia – ha portato alla luce un uso tanto spregiudicato quanto criminale della cosa pubblica. Non è infatti tollerabile che la pubblica amministrazione venga piegata agli interessi privati, in barba ai più elementari principi di trasparenza>>. Il parlamentare del movimento politico di Giorgia Meloni si appella direttamente al Prefetto di Parma: << Previa attivazione della commissione d’accesso e sulla base di quanto emerso dall’attività d’indagine della stessa – chiede Foti nell’interrogazione – si invii il dovuto rapporto al Ministero dell’Interno affinché si valuti lo scioglimento anticipato del comune di Polesine Zibello>>. La conclusione del deputato di Fratelli d’Italia è laconica: <<Il triste spettacolo al quale abbiamo, nostro malgrado, dovuto assistere, richiede l’uso del pugno di ferro. Si intervenga con rapidità e con tutta la forza del quale è dotato lo Stato, i cittadini – conclude Foti – si aspettano legittimamente che chi sbaglia paghi>>.