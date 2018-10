Al via la 5° edizione di Borgo Lab, il laboratorio di cittadinanza attiva

E’ stata presentata questa mattina a Parma nel corso di una conferenza stampa, presso la sede del Circolo Il Borgo, la 5° edizione di Borgo Lab, il Laboratorio di Cittadinanza attiva promosso dal Circolo Il Borgo e patrocinato dall’Università di Parma e dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.

Sono intervenuti: Albino Ganapini del Borgo, che ha ricordato il ruolo storico del Circolo nella promozione tra i giovani dell’impegno nella società civile; Luca Di Nella e Giacomo Degli Antoni, entrambi dell’Università di Parma e rispettivamente Presidente del Consiglio scientifico e Direttore didattico del Lab, che hanno illustrato le novità della nuova edizione e hanno presentato il programma didattico, con il calendario degli incontri.

Il tema di quest’anno è quello della Comunità che – dopo un approfondimento in aula degli aspetti antropologici, sociologici e politologici – sarà oggetto di una ricerca-azione sul territorio, svolta dai ragazzi, secondo i canoni della metodologia della ricerca sociale, che permetterà loro di acquisire competenze teoriche e pratiche, analizzando gli elementi caratterizzanti di una specifica comunità presente a Parma.

Il corso – il cui inizio è fissato per venerdì 9 novembre alle 13.30 – si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di II grado, agli universitari e ai giovani lavoratori. Borgo Lab si svolgerà ogni venerdì – da novembre 2018 a marzo 2019 – presso la sede de Il Borgo (via A. Turchi 15/A – orario: 13.30-16.30), nel corso di 14 conversazioni (di tre ore ciascuna) e di una visita didattica, per un totale complessivo di 45 ore.

La vera novità di quest’anno è costituita dalla possibilità – per i ragazzi delle scuole – di partecipare al laboratorio in modalità di Alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla legge 107/2015. Questa scelta – deliberata dal Consiglio scientifico di Borgo Lab – è stata determinata dalla crescente domanda di studenti che, dovendo per obbligo scolastico ottemperare al percorso di Alternanza, chiedevano che il Laboratorio potesse prevedere questa opportunità. Sono già numerosi gli Istituti scolastici di Parma che hanno aderito alla nuova proposta.

Adeguandosi a nuove modalità di fruizione, il Laboratorio, oltre ad accresce la propria capillarità nel mondo della scuola, arricchisce anche il percorso didattico – così come previsto dall’Alternanza scuola/lavoro – con attività improntate al protagonismo dei ragazzi, per l’acquisizione di competenze e di metodologie idonee all’operatività, condizione indispensabile per una sinergia produttiva tra mondo della scuola e quello del lavoro.

Per informazioni e iscrizioni: borgolab@ilborgodiparma.it

www.ilborgodiparma.it (sezione Lab)

fb: Lab – Laboratorio di Cittadinanza attiva

Instagram: borgo_lab

Programma e calendario:

Venerdì 9 novembre

CONVERSAZIONE 1

I metodi della ricerca sociale

Venerdì 16 novembre

CONVERSAZIONE 2

La comunità in antropologia: un concetto controverso

Venerdì 23 novembre

CONVERSAZIONE 3

Comunità vs. società: il ruolo dell’individuo

Venerdì 30 novembre

CONVERSAZIONE 4

La comunità dal pre-moderno al post-moderno

Venerdì 7 dicembre

CONVERSAZIONE 5

Il questionario, le interviste e i focus group

Venerdì 14 dicembre

CONVERSAZIONE 6

Una ricerca sul campo: analisi di una comunità utilizzando gli strumenti della ricerca sociale

Venerdì 11 gennaio

CONVERSAZIONE 7

Comunità virtuali

Venerdì 18 gennaio

CONVERSAZIONE 8

Multiculturalità, comunità multietniche e comunità religiose

Venerdì 25 gennaio

CONVERSAZIONE 9

Testimonianza

Venerdì 1 febbraio

CONVERSAZIONE 10

Comunità del fare e comunità del pensare

Venerdì 8 febbraio

CONVERSAZIONE 11

Secondo welfare e welfare di comunità

Venerdì 15 febbraio

CONVERSAZIONE 12

Testimonianza relativa al progetto di welfare di comunità a Parma

Venerdì 22 febbraio

CONVERSAZIONE 13

Analisi dei dati raccolti sul campo

Venerdì 1 marzo

CONVERSAZIONE 14

Organizzazione dei dati per la restituzione al pubblico

Venerdì 8 marzo

Visita didattica