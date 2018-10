Perseguita una donna salsese con pedinamenti, molestie e insulti: i Carabinieri lo arrestano

Non accettava di essere stato “lasciato” da una donna residente a Salsomaggiore, al termine di una breve relazione.

Così l’uomo, trentenne, originario di Napoli, ha iniziato a perseguitarla con pedinamenti, appostamenti sotto l’abitazione anche di notte, insulti e continue molestie telefoniche e a mezzo posta elettronica.

Condotte persecutorie, protrattesi finanche mentre la signora sedeva in Caserma per esporre i fatti, che le hanno comprensibilmente cagionato un perdurante e grave stato d’ansia e di timore per la propria incolumità.

Gli episodi, riscontrati dai Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme, hanno portato alla richiesta della misura cautelare del Pubblico Ministero di Parma. Questa mattina i militari hanno notificato il provvedimento all’interessato.