“Oggi si parte per la Bielorussia. Là ci aspettano i bambini dell’orfanotrofio di Babici: doneremo loro un pulmino, utile per gli spostamenti in una regione poco servita dai servizi pubblici e ancora di estrema povertà. Sono le cose che più apprezzo: fare qualcosa per gli altri. Grazie a Tep, alle persone del Cral Tep e a Help for Children. #Parma c’è e continua a essere la città che è: dal cuore grande.” Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Federico Pizzarotti.