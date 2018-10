Censi su Facebook: “Vorrei parlare con ogni cittadino per spiegare tutto, ma non si può!”

“PRIMO E ULTIMO MESSAGGIO !

Non posso dire nulla !

Vorrei parlare con ogni cittadino per spiegare e chiarire tutto!

MA NON SI PUÒ!!!

Devo rispettare il silenzio dei domiciliari e leggere tutto ciò di cui sono accusato insieme al mio avvocato !

Purtroppo non saranno tempi brevi.

RINGRAZIO DAVVERO TUTTI INDISTINTAMENTE PER LA VICINANZA E L’AMICIZIA !

VI ABBRACCIO TUTTI CON IL CUORE E LO SPIRITO DI SEMPRE !

Ora il mio tempo sarà dedicato SOLO A MIO FIGLIO E LA MIA FAMIGLIA e per la scrittura delle mie memorie difensive.

Andrea Censi.”

Lo scrive Andrea Censi in un post su Facebook. (leggi “Andrea Censi, anche gli Immortali muoiono“)