Rubano cellulari in una discoteca di Parma. I Carabinieri prendono i ladri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Parma, nella tarda serata di ieri sono intervenuti in questa via Giusti, ove era stata segnalata la presenza di tre persone sospette. I militari intervenuti, unitamente al proprietario dello stabile interessato, hanno verificato che ignoti si erano poco prima introdotti nel locale officina e nella sovrastante abitazione, ove avevano sottratto danaro in contante per circa 4.000 euro e 4 armi legittimamente detenute e custodite all’interno di una cassaforte, forzata con adeguata attrezzatura. Sul posto dopo adeguato sopralluogo da parte di militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri, sono stati rinvenuti gli arnesi da scasso impiegati ed un’autovettura verosimilmente lasciata dagli ignoti autori del furto.

Nella prime ore della notte, su richiesta del personale addetto alla sicurezza di una nota discoteca della città, Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul posto ove hanno fermato due soggetti extracomunitari che si erano impossessati di tre cellulari asportati poco prima all’interno della stessa discoteca ad altri avventori. Dopo i necessari accertamenti i tre cellulari sono stati restituiti ai legittimi proprietari con conseguente deferimento alla locale Procura della Repubblica dei responsabili del furto.