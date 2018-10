E’ sarcastico l’ex assessore ai servizi educativi Giampaolo Lavagetto nel suo commento video sull’incontro di domani nella Capitale del sindaco Pizzarotti “Dai Municipi alla Città Metropolitana: le nostre idee per Roma”.

Italia in Comune, il partito fondato da Alessio Pascucci e Federico Pizzarotti, presenterà il suo progetto per la Capitale, per illustrare alcune idee per il rilancio della Capitale e della sua area metropolitana.