Il 4 Novembre: Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate a Parma

Parma si accinge a festeggiare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in programma domenica 4 novembre.

Il momento sarà anticipato, venerdì 2 novembre, dalla celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, alle ore 10, all’esterno dell’Oratorio di San Gregorio Magno, nel Cimitero Monumentale della Villetta. A seguire si formerà il corteo che renderà omaggio alle lapidi in ricordo dei caduti.

Per domenica 4 novembre, Prefettura, Comune di Parma, Provincia di Parma e Comitato per le Celebrazioni del Centenario dell’Anniversario della Vittoria, hanno organizzato una serie di iniziative che culmineranno nelle celebrazioni previste in piazza Duomo.

Il 4 novembre segnò la fine del I conflitto mondiale e questa data coincide con la Festa delle Forze Armate, il completamento dell’unità d’Italia nel 1918 e la vittoria della prima guerra mondiale. Domenica 4 novembre, in Piazza Duomo, alle 9.15, inizio della cerimonia in occasione della festività dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate con lo schieramento delle rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato; afflusso delle bandiere e labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Alle 9.30 Onori ai Gonfaloni Decorati. Alle 9.45 onori alle Massime Autorità, alle 9.50 alzabandiera. Alle 10 sono previsti gli interventi celebrativi da parte del Sindaco del Comune di Parma, Federico Pizzarotti, e del rappresentante del Comando Militare Regionale “Emilia Romagna”. La cerimonia si concluderà con gli onori finali ed il corteo per la deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti, al Partigiano e alla Vittoria. Alle 12, alcuni allievi del Conservatorio Arrigo Boito eseguiranno brani musicali attinenti la ricorrenza. Ammainabandiera alle 17. Si tratta di iniziative rivolte all’intera cittadinanza, che è vivamente invitata a partecipare.