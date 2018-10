Parma è la seconda città più “verde” d’Italia

Ecosistema urbano 2018 Parma avanza: è la seconda città più “verde” d’Italia

Parma, 29 ottobre 2018. Parma seconda città più verde d’Italia secondo Ecosistema urbano 2018, l’indagine che Leagambiente realizza con la collaborazione di Ambiente Italia per misurare lo stato di salute dei capoluoghi di provincia. L’indagine è stata pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. La città ducale sale due posizioni rispetto al 2017.

Lo studio, giunto alla sua 25ma edizione, prende in esame diversi parametri tra cui aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente ed energia.

Nella classifica generale Parma si colloca al secondo posto dopo Mantova e sopra Bolzano, al quarto Trento e al quinto Cosenza, chiude la classifica Catania.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi, che, oggi, era presente a Milano alla presentazione di Ecosistema Urbano 2018, facendo parte della tavole rotonda fra Amministratori, dove sono stati resi noti i dati della performance ambientale di 100 città italiane.

“Parma avanza di due posizioni rispetto al 2017 – spiega l’assessore Tiziana Benassi – il che conferma il trend positivo della città e delle misure adottate dal Comune di Parma. Mantova occupa la prima posizione, dopo di noi c’è Bolzano: due città contraddistinte da un’elevata qualità ambientale. La classifica pubblicata dal Sole 24 Ore arriva dopo altri importanti riconoscimenti assegnati a Parma sul fronte ambientale ma non solo. Questo ulteriore attestato non costituisce certamente un punto di arrivo, ma, anzi, un punto di partenza per affrontare con ancor maggiore determinazione e slancio le sfide future, per fare di Parma un esempio di città resiliente e un modello di sviluppo sostenibile. Nei prossimi anni il nostro impegno sarà rivolto soprattutto a promuovere la mobilità sostenibile e raggiungere obiettivi ancora più alti per migliorare la qualità di vita dei cittadini”.