Controllo antidroga dei Carabinieri nelle scuole di Fornovo

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme- Stazione di Fornovo Taro ed Aliquota Operativa – unitamente ad una unità cinofila di Bologna, hanno svolto un controllo antidroga nei pressi ed all’interno dell’istituto scolastico ITSOS “Carlo Emilio Gadda”.

In particolare, nell’ambito delle attività istituzionali svolte per il contrasto delle fenomenologie delittuose connesse al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma hanno così effettuato una visita ispettiva in alcune classi ed all’esterno dell’istituto il tutto, principalmente, con l’obiettivo preventivo di disincentivare qualsivoglia attività illecita riconducibile all’uso e allo spaccio di droga nelle scuole.

Il controllo si è concluso senza il rinvenimento di sostanze stupefacenti.