All’alba di questa mattina in via Emilia Ovest a Parma, in località Fraore, si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un’automedica, un’ambulanza e un autocarro.

Nell’incidente è morta la milite di 54 anni, Angela Bozzia, abitante a San Rocco di Borgotaro.

La donna è deceduta nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma.