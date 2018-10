Lega: “Mense care a Parma: si impoveriscono le famiglie con tasse e tariffe”

“Che le mense dei nostri figli siano le più care in Emilia non deve stupire: lo stesso vale per altre tariffe comunali. Pizzarotti si è spesso vantato di far quadrare i conti, ma in questi anni ha solo impoverito il Comune, svendendo il patrimonio e le famiglie, portando tasse e tariffe al massimo Questo non è un modo per far quadrare i conti, ma è solo farsi bello con i soldi degli altri”, dice Emiliano Occhi segretario provinciale e capogruppo in Comune della Lega.

“Da più di 6 anni – prosegue Occhi – Pizzarotti e i suoi non hanno fatto altro che riempire la città di clandestini, aumentare il degrado e lo spaccio, svendere patrimonio pubblico e tassare i cittadini. Nient’altro di memorabile, se non annunci, comunicati stampa e comparsate in televisione.

“Eppure basterebbe un po’ di buona volontà: Fontevivo è il primo comune in Emilia-Romagna con asili nido gratis. Lo amministra la Lega”, conclude l’esponente del Carroccio.