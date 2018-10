Guareschi “entra” a November Porc. Si parte da Sissa

Giovedì 1 novembre inizia a SISSA, nella Bassa parmense, la diciassettesima edizione di “NOVEMBER PORC … speriamo ci sia la nebbia!”, che si è confermato come il maggior evento mondiale dedicato al maiale e ai suoi prodotti, valorizzando e promuovendo un territorio che così ha potuto mettere in mostra prodotti e culture, personaggi e panorami, il Po stesso e edifici di enorme valore storico-monumentale.

NOVEMBER PORC ha una formula che ha suggerito la definizione di Staffetta più golosa d’Italia, perchè nel mese di novembre si sposta in ognuno dei fine settimana in quattro località diverse ed anche per il 2018 si inizia da SISSA.

GIOVEDI’ 1 novembre alle ore 21, nel Teatro Giordano Ferrari (intitolato al capostipite di una famiglia di burattinai famosa in tutto il mondo) si inaugurerà la mostra fotografica “A tavola con Guareschi”, curata da Egidio Bandini. E’ una delle iniziative che fanno “entrare” Giovannino Guareschi, “papà” di don Camillo e Peppone, autentico narratore della Bassa, a November Porc. Inoltre si terrà l’incontro “Arte e creatività al Femminile” con interventi di Gianfranco Marchesi, specialista in Neurologi, Mauro Adorni, commediografo dialettale, Maura Ferrari, burattinaia, Lucetta Bizzi, cantante lirica, Silvia Ragazzini Martelli, pittrice e poetessa, Caterina Orzi, fotografa.

VENERDI’ 2 novembre dalle 19:30 apre lo stand gastronomico Porci e Contenti (tensostruttura Parco della Montagnola) con le prelibatezze della cucina curata dai volontari e dove, alle ore 22 si ascolta la musica live dei Muppets Cover Band, cui seguirà quella del dj Frambo. Mentre alle ore 21, al Teatro Giordano Ferrari c’è “A tavola con Guareschi, storie ed aneddoti”, con Enrico Beruschi ed Egidio Bandini, poi, sempre in Teatro, si degusterà la Torta don Camillo, realizzata per l’occasione dalla Pasticceria Lady.

A proposito di cibo, va detto che Sissa si caratterizza per proporre vari punti di ristoro, ognuno con menù e stuzzicherie diversi, curati da Associazioni di volontariato, come quello della Protezione Civile Maria Luigia, oppure del Gruppo Sanguigno Giovani Anziani, poi, de La Fornace, I Sapori di Sissa, l’Anello Mancante e lo stand della Polenta Consa. Interessante anche lo spazio dell’Associazione Panificatori di Parma, che coi loro forni faranno vedere come si preparano e cuociono pane e focacce varie. Anche a Sissa sarà possibile assaporare le birre del MENABREA Bar, sponsor ufficiale della kermesse.

SABATO 3 novembre apre il mercato dei prodotti tipici, autentico confronto fra le eccellenze della Bassa (Culatello, Parmigiano Reggiano, Strolghino, Spalla Cotta di San Secondo, Spalla cruda di Palasone) e quelle di gran parte d’Italia provenienti dal Trentino e dalla Sicilia, dal Veneto e dalla Campania, tanto per citare. Autentica novità è “NOVEMBER Dòls”, spazio con prodotti dolci della tradizione (Spongata, Biscotti) e dell’artigianato con laboratori per bambini e show cooking di Maetri pasticceri. Claudio Gatti realizzerà il dolce ufficiale di November Porc.

Ci sarà anche un mercato anche di prodotti non alimentari. Alle ore 12 apriranno gli stand gastronomici e alle ore 15 si inaugura ufficialmente la rassegna davanti alla Rocca dei Terzi (è possibile visitare il Torrione), cui parteciperà il Presidente dellas Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per significare l’importanza di NOVEMBER PORC come prodotto turistico e “messaggero” delle eccellenze regionali. La colonna sonora sarà fornita dai Five Brass. Poi, alle ore 16 nell’area giardino della Scuola Primaria, Saggio di Changò Danza. Alle 16:30 al Teatro Ferrari “Anima e cuore i burattini all’opera, omaggio ai burattinai con la compagnia “Is Maschereddas”. PORKeritivo alle 17 allo stand Giovani Anziani e dalle 19:30 riapertura stands gastro. Dai “Porci e Cointenti”, alle ore 22 concerto live degli Iron Mais, poi dj Prince, per la “notte giovane”, una delle caratteristiche di November Porc, che dedica ogni sabato sera ai giovani.

DOMENICA 4 novembre, oltre alla riapertura dei mercati e, alle 12 degli stand gastro, nella tensostruttura ci sarà la dimostrazione di lavorazioni di carni suine, la preparazione del burro e l’inizio della cottura del Mariolone (nel 2017 fu di 90 chilogrammi), che alle 15:30 sarà distribuito gratuitamente. Alle 10:30 allo stand della Protezione civile sarà presentata la Guida Le Radici del Gusto e alle ore 11 si terrà una Analisi sensoriale del Culatello. Durante il giorno intrattenimenti, fra cui il Circo più piccolo del mondo.

Nei ristoranti aderenti alla Strada del Culatello, per tutto il mese, c’è “A Tavola con November Porc”, con menù a prezzi concordati, con la novità che, per ricordare il “papà” di Peppone e don Camillo, verranno proposti piatti ispirati a Guareschi.

SABATO 3 novembre saranno inaugurate anche due iniziative collegate a NOVEMBER PORC. Alle ore 11 a San Secondo Parmense si inaugura CASA NEBBIA: è un allestimento temporaneo (3 novembre – 9 dicembre) curato dal Comune che vuol essere un preciso riferimento culturale, oltre che turistico-paesaggistico, ad una componente del territorio e dell’economia della Bassa. CASA NEBBIA (ingresso gratuito ogni sabato e domenica), è nelle Scuderie della Rocca dei Rossi, con un percorso guidato dove si effettueranno anche attività didattiche per le scolaresche e incontri per adulti. Si potrà abbinare l’ingresso a CASA NEBBIA ad una visita guidata alla Rocca (a prezzo scontato).

Sempre collegato a NOVEMBER PORC, c’è il “Busseto Festival Guareschi – cinema, teatro e trattorie”, per ricordare la nascita (110 anni fa) e il cinquantesimo della scomparsa di Giovannino Guareschi. Si inizia il 3 novembre alle ore 12 con l’inaugurazione della mostra “Giovannino Guareschi fotografo 1940-1952”, poi, dal 10 novembre, al Teatro Verdi di Busseto (ogni sabato fino al 9 dicembre), verranno proiettati alcuni dei films che portarono sul grande schermo le “storie del Mondo piccolo” con protagonisti Peppone e don Camillo. Le proiezioni saranno introdotte da personalità della cultura. Venerdì 7 dicembre, ore 17, al Caffè Guareschi di Roncole, si terrà lo spettacolo “Io lo conoscevo bene”, con varie testimonianze sullo scrittore e la sua opera, infine, domenica 9 dicembre, nel cortile della Rocca di Busseto, “Giovannino, si mangia!”.

NOVEMBER PORC è organizzato dalla Strada del Culatello di Zibello DOP, con il sostegno dei Comuni interessati, Provincia di Parma, APT Servizi e Regione E R.