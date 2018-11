Ruba la borsetta a una ragazza in Pizza Ghiaia, i presenti lo fermano, i Carabinieri lo arrestano

Ieri sera intorno alle 22 30 cittadino italiano classe 91 nullafacente pregiudicato ha tentato di sottrarre la borsa a una ragazza in Piazza Ghiaia. Ha approfittato di un attimo di distrazione per sottrarre dal tavolo la borsa contenente due smartphone, 150 euro, le chiavi di casa e altri effetti personali per poi darsi alla fuga.

Immediatamente rincorso dalla vittima è stato fermato dai cittadini presenti attirati dalle grida della donna è trattenuto fino all’arrivo dei Carabinieri.

Ancora una volta il forte senso civico dei cittadini parmigiani è stato determinante.

Tradotto in caserma è stato arrestato per il reato di furto aggravato e tradotto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.