Controlli della Polizia su vari esercizi pubblici: accertate 14 violazioni

Prosegue l’attività di controllo svolta dalle forze di Polizia, in collaborazione con altri Enti, finalizzata a verificare la correttezza nella conduzione di attività economiche ed altro.

In tale ottica, sempre su disposizione del Questore, durante lo scorso fine settimana, sono stati effettuati controlli, ai quali hanno partecipato, oltre al personale della Questura, anche personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, del S.I.A.N. dell’AUSL, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

I controlli hanno riguardato alcuni pubblici esercizi cittadini.

L’attività ha portato all’accertamento ed alla contestazione di violazioni amministrative da parte della P.M. (pubblicità dei prezzi, cartellonistica per il divieto di fumo, strumentazione per la misurazione del tasso alcolemico, diffusione di musica senza autorizzazione o non in conformità alle prescrizioni, ecc); da parte dell’AUSL, con sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 2000 euro; da parte dell’Ispettorato del Lavoro con riscontro di lavoratori in “nero”, e conseguente chiusura dell’attività e sanzione amministrativa; da parte della Guardia di Finanza con sanzioni in materia di registratori di cassa.

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ha anche sanzionato un esercente che ha somministrato bevande alcooliche ad un minore degli anni 18 (ma maggiore di anni 16).

Nel corso di detto servizio sono state identificate e controllate 60 persone, controllati 5 pubblici esercizi, accertate 14 violazioni con sanzioni per complessivi 8.100 euro circa.