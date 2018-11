Memoria, Verità e Giustizia: Fiammetta Borsellino, Margherita Asta e Vincenza Rando a Parma

Memoria, verità e giustizia, questi i temi di cui si parlerà con Fiammetta Borsellino e Margherita Asta nell’incontro che avranno con Vincenza Rando, vice presidente di Libera, giovedì 8 novembre a Parma.

Tre donne che hanno vissuto in prima persona i valori della memoria, della verità e della giustizia. Fiammetta Borsellino ha deciso di chiedere in modo molto chiaro conto allo Stato di quello che è successo dopo l’uccisione di suo padre Paolo. Sono ben le 13 domande poste per arrivare alla totale verità che ancora a distanza di 26 anni e di quattro processi non è ancora emersa, vedendo importanti depistaggi dopo la morte del giudice. E anche Margherita Asta ha chiesto la verità completa su quello che è avvenuto nell’attentato di Pizzolungo che ha visto coinvolta la sua famiglia, storia raccontata nel libro “sola con te in un futuro aprile”.

Fra i temi dell’incontro vi sarà quello delle collusioni con settori importanti dello Stato e di come la verità possa essere utile per poter riscrivere la storia e impegnarsi perché certe cose non succedano più. Tre donne impegnate per favorire una rivoluzione culturale per creare coscienza critica per arrivare a scelte da cittadini responsabili. L’incontro si terrà giovedì 8 novembre alle 18,30 presso il Centro Giovani Montanara in via Pelicelli 13/A.