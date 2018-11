Davide Van De Sfroos in “Künta e Kanta” a Mangiamusica

Sta preparando un nuovo tour teatrale ed è appena uscito in libreria con “Ladri di foglie” (La Nave di Teseo). È Davide Van De Sfroos l’attesissimo protagonista della quarta e ultima serata di Mangiamusica – Note pop, cibo rock, rassegna giunta alla terza edizione, che ha debuttato con il sold out di Claudio Simonetti in “Brividi d’Argento”, che ha poi proposto l’applauditissimo spettacolo-concerto “The Magic Door” con Vincenzo Zitello, Giada Colagrande e Arthuan Rebis, e che ha fatto registrare un altro sold out sabato scorso con Enzo Iacchetti in “Intervista confidenziale”, spettacolo “smoderato” dall’amico Alberto Patrucco.

KÜNTA E KANTA

Sabato 10 novembre sul palco del Teatro Magnani di Fidenza, alle 21 e a ingresso libero, Davide Van De Sfroos sarà protagonista di “Künta e Kanta”: racconti e canzoni di Davide Bernasconi, il cantastorie inimitabile che ha dato visibilità e nuove “sonorità” al dialetto laghée. Dimensione intima e set acustico con l’immancabile energia di Van De Sfroos, poeta del folk-rock e autore di ballate e canzoni straordinarie, piene di vita e poesia come “Ninna nanna del contrabbandiere”, “Pulènta e galèna frègia”, “La balàda del Genesio”, “Yanez”, “La curiera”. Con, in aggiunta, una bella intervista musicale del critico Enzo Gentile, presenza immancabile sul palco di Mangiamusica, che, proprio il giorno prima dello spettacolo di Van De Sfroos, festeggerà l’uscita del suo nuovo libro “Amico Faber – Fabrizio De André raccontato da amici e colleghi” (Hoepli).

IN DEGUSTAZIONE GRATUITA LE BIRRE DEL BIRRIFICIO TOCCALMATTO

In questo format creato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, si raccontano le grandi storie della musica ma anche del gusto: ogni serata di Mangiamusica prevede, infatti, la “scoperta” e la degustazione dei migliori prodotti del Made in Borgo. La degustazione di sabato, annunciata al termine dello spettacolo nel foyer del Teatro, avrà come protagoniste le premiate birre artigianali del Birrificio Toccalmatto. Sarà il responsabile marketing Massimo De Marco a presentare al pubblico le etichette “Zona Cesarini” e “Grand Cru”.