La Costituzione e i cambiamenti della società: se ne parlerà in Prefettura

Nella ricorrenza del settantesimo anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione, l’Università di Parma in collaborazione con questa Prefettura ha organizzato un ciclo di seminari per approfondire la conoscenza dell’esperienza costituzionale di fronte ai cambiamenti della società italiana.

In tale contesto, mercoledì 7 novembre p.v., a partire dalle ore 9.00, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura il Prof. Nicola Occhiocupo, Emerito di Diritto Costituzionale nell’Università di Parma ed il Prof. Giorgio Vecchio, Ordinario di Storia Contemporanea della stessa Università, tratteranno il tema “ 1948: il miracolo dell’Assemblea Costituente e la difficile costruzione della democrazia”.