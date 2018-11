Cordoglio della Cgil per la scomparsa di Soemo Alfieri, il partigiano “Russia”

Commozione e cordoglio oggi in CGIL per la scomparsa di Soemo Alfieri, noto anche come partigiano “Russia”. Con lui se ne va un’altra delle ormai poche voci viventi della nostra Resistenza, di cui la CGIL provinciale continuerà a ricordare l’impegno e la costante presenza alle iniziative dedicate alla memoria e alla storia delle lotte per la Liberazione.

“Voglio sottolineare il coraggio di questo ragazzo, che ha combattuto il fascismo e il nazismo da giovanissimo. Soemo rappresenta quella generazione di parmigiani che combatterono per la libertà, mantenendo un fortissimo legame fra i valori della Resistenza e i valori del mondo del lavoro, testimoniato dalla sua presenza costante, di fianco ai lavoratori, a tutte le manifestazioni organizzate dal sindacato, e dal suo impegno civile, durato per tutta una vita”. Sono queste le parole di Massimo Bussandri, segretario generale della CGIL di Parma, che domani parteciperà con una delegazione al momento in suo ricordo in programma alle ore 15.30 davanti alla sede ANPI cittadina in piazzale Barbieri alle ore 15.30.