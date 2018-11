L’assessora Paci al Foro internazionale sulle violenze urbane di Madrid

Nicoletta Paci, assessora alla partecipazione e ai diritti ha preso parte al Secondo Foro Internazionale sulle violenze urbane e l’educazione per la convivenza e la pace di Madrid.

La capitale spagnola, città capitale della pace, ha organizzato il Foro per discutere e riflettere sulla convivenza pacifica, sulla non violenza e sul ruolo fondamentale che puo’ giocare l’ente locale, in particolare il Comune.

Temi portanti sono stati la sicurezza urbana e la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle persone. Molti incontri e riflessioni si sono tenuti sul tema della violenza di genere, tragico fenomeno che colpisce le donne, nelle città come nelle zone rurali e in tutti i paesi del mondo. Sono stati illustrati esempi di buone pratiche messi in atto nei paesi dell’America Latina come Ecuador e Colombia, in India, in Marocco.