La sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni al Labirinto di Franco Maria Ricci

Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria di Stato ai beni e attività culturali e al turismo, si è recata oggi in visita al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci, nell’ambito della visita ai territori di Parma e provincia. Dopo una passeggiata nel labirinto più grande del mondo, accompagnata da Ricci e Laura Casalis ha visitato la vasta collezione d’arte, di cui ha potuto apprezzare la grande importanza artistica e culturale, e, in anteprima assoluta, la mostra dedicata ai libri d’artista “Pagine da Collezione”, che aprirà al pubblico domenica 11 novembre.

In questo incontro al Sottosegretario sono state presentate le proposte del Labirinto per il biennio 2019-2020, che prevedono diverse manifestazioni culturali e artistiche di rilievo, con l’obbiettivo di divenire sempre più un punto di riferimento per il territorio, anche a livello internazionale.

“Oltre al Labirinto, – commenta la Borgonzoni – che penso possa creare suggestione in chiunque perché richiama un simbolo universale e affascinante, ho avuto modo di scoprire anche la bellezza delle sale espositive della Collezione e della mostra temporanea, con opere uniche. So che il Labirinto conta molti visitatori all’anno e su questo ci tengo a fare i miei complimenti al Labirinto per il grande lavoro che viene svolto. Ci saranno sicuramente molti modi di poter collaborare, visti anche i numerosi appuntamenti che vedranno Parma protagonista nel 2019 con l’anno della gastronomia e nel 2020 con Parma capitale della cultura italiana”.

È intervenuta anche la deputata Laura Cavandoli, promotrice della visita: “Sono molto contenta che Lucia Borgonzoni abbia accettato il nostro invito, perché teniamo molto a far conoscere le nostre eccellenze locali”.