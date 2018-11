Anci, avviato confronto per una proposta di legge sulla transizione energetica

Si è riunita oggi la Commissione Anci Politiche Ambientali, Territorio, Protezione Civile nella sede nazionale dell’Associazione. I lavori, moderati dal presidente dell’organismo Anci, il sindaco Federico Pizzarotti, hanno visto la partecipazione del delegato Anci ai Rifiuti Ivan Stomeo e di quello alle Politiche Ambientali Bruno Valentini.

I principali temi discussi sono stati l’avvio di un confronto interno sulla proposta di legge Anci sulla transizione energetica; un aggiornamento sulla negoziazione in corso per rinnovare l’Accordo Anci Conai e il via libera alla costituzione di un Osservatorio nazionale sul trasporto delle merci pericolose che avrà simbolicamente sede nel Comune di Viareggio dove, nel 2009, si è verificato un drammatico incidente ferroviario.

“La Commissione ha intrapreso questo percorso di condivisione per mettere a punto la proposta condivisa di legge sulla transizione energetica. Per il nostro Paese, basti pensare a tutti gli effetti provocati dal cambio climatico, è il momento migliore per parlare di e affrontare con forza queste tematiche. – ha sottolineato Federico Pizzarotti, presidente della commissione Anci – Dobbiamo iniziare a capire che servono le risorse per cambiare l’approccio energetico al nostro vivere quotidiano, ai nostri spostamenti, al riscaldamento ed alla produzione di energia elettrica”.