Pizzarotti: “Sono soddisfatto per l’assoluzione della Raggi. Fino al terzo grado di giudizio sono dalla parte dei sindaci”

“Sono sinceramente soddisfatto per l’assoluzione della sindaca Raggi. Come pochi giorni fa avevo espresso solidarietà ad Appendino per le minacce di morte subite, oggi mi sento di esprimere vicinanza al sindaco di Roma, nonostante ci dividano le idee politiche.

Solo chi è sindaco può comprendere quanto duro, difficile e impegnativo sia questo mestiere, il più bello e al tempo stesso il più difficile del mondo.

Ho letto che il suo partito sarebbe stato pronto a scaricarla nel caso fosse arrivata una condanna, con spregio assoluto dei rapporti umani, del senso di garantismo e della presunzione di innocenza che stanno alla base di un Paese democratico. Leggo che il capo politico del Movimento e ministro della Repubblica, Di Maio, in un giorno così importante per il suo sindaco minaccia la stampa. Parole folli che non dovrebbero mai uscire dalla bocca di un ministro della Repubblica.

Per quanto mi riguarda, resto sempre dalla parte della libera stampa. Fino al terzo grado di giudizio resto dalla parte delle istituzioni e dei sindaci, di qualsiasi colore politico siano.” Lo scrive il sindaco Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.