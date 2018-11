“Le Viti Native Americane e Asiatiche”: Mario Fregoni a Parma

Martedì 13 novembre 2018 alle ore 20,00 nei locali di Arte & Gusto in Via Emilia Est, 87, Parma sarà presentato il libro del Prof. Mario Fregoni: Le Viti Native Americane e Asiatiche, ibridi portinnesti e varietali edito da Ci.Vin.

L’iniziativa è inserita nel ricco programma di eventi organizzato dalla Wine and Food Academy per l’anno 2018 – 2019 e fa parte della rassegna: “I grandi maestri del vino”, dedicata a professori universitari, giornalisti, ricercatori che in qualche modo hanno fatto, e continuano a fare, la storia del vino in Italia.

Dialogherà con l’autore la sommelier Alessandra Chiarini, la quale, al termine della discussione sul libro, guiderà una degustazione di vini dell’Azienda Agricola La Torretta sita in località Sala Mandelli, Val Tidone, Piacenza.

Saranno assaggiati i seguenti vini:

Gutturnio Classico Superiore – Vitigni: Barbera 55% – Bonarda 45% Vinificazione: Macerazione sulle bucce per 12/15 giorni. Affinamento in botte di acciaio per 6 mesi.

Vignà: Vitigni: Merlot 70% e Barbera 30% Vinificazione: Acciaio

Pinot nero – Vitigni: Pinot Nero 100% Vinificazione: Uve selezionate e raccolte in piccole cassette. Macerazione sulle bucce per 13/15 giorni. Affinamento in botte di acciaio per 12 mesi e in bottiglia per 3 mesi.

Salari: Vitigni: Cabernet Sauvignon 35% – Merlot 35% – Bonarda 30% Vinificazione: Macerazione sulle bucce per 13/15 giorni. Affinamento in botte di acciaio per 12 mesi e in bottiglia per 3 mesi.