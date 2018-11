Le eccellenze di Parma al Salon de la Gastronomie di Bourg-en-Bresse

Le eccellenze di Parma, grazie all’amicizia e ai rapporti intrapresi con la città di Bourg-en-Bresse, dall’8 al 12 sono protagoniste al Salon del la Gastronomie. Un vero e proprio festival gastronomico, che ospita circa 130 espositori.

E’ una grande occasione per promuovere i prodotti del nostro territorio rappresentati da alcune aziende.

Al Salone sarà presente il nostro Parmigiano Reggiano con l’Azienda Agricola f.lli Brugnoli e l’Azienda Agricola Guereschi; i nostri vini con l’Azienda Vitivinicola La Bandina e la cantina Vigna Cunial; i grandi salumi con l’Azienda Cav. Umberto Boschi e Il Salumiere. Le degustazioni dolci saranno affidate a La Nuova Pasticceria Lady.

Non mancheranno gli ambasciatori del gusto con i cuochi di Parma Quality Restaurants che accoglieranno i numerosi ospiti servendo le nostre specialità nella “Trattoria Parma” gestita da Mario Marini (Agriturismo il cielo di Strela), Filippo Cavalli (I Mascalzoni), Barbara Dall’Argine (Hostaria Tre Ville). All’opera anche le rezdore della congrega dell’anolino morbino.

“Parma e Bourg-en-Bresse confermano la loro vocazione per la gastronomia e per la qualità di due terre straordinariamente vocate all’agroalimentare. Ancora una volta l’amicizia tra le nostre città ha permesso alle nostre eccellenze di essere presenti ad un importante Salone della Gastronomia per promuovere i prodotti e il nostro territorio in un luogo che sa apprezzare qualità e talenti. Ringrazio la città di Bourg-en-Bresse, il sindaco Debat e l’assessore Lacroix per la consueta e squisita disponibilità e amicizia che ci dimostrano. Un ringraziamento speciale anche al Consorzio del Parmigiano Reggiano grazie al quale è stato possibile aprire una forma in occasione dell’inaugurazione del salone” – commenta l’assessore al turismo Cristiano Casa.