Presentate le attività di orientamento dell’Università per gli studenti delle superiori

Si è svolto all’Università di Parma un incontro di informazione e confronto con diversi Dirigenti Scolastici e docenti delegati all’orientamento scolastico di Scuole Secondarie di Secondo grado, anche di fuori provincia, sulle proposte di progetti formativi e attività di orientamento organizzati dai Dipartimenti e dai Corsi di studio dell’Ateneo di Parma, rivolti in particolare a studenti delle classi IV e V delle Scuole Secondarie superiori. L’incontro è stato coordinato dal Rettore Paolo Andrei, da Sara Rainieri, Pro Rettrice con delega per la Didattica e servizi agli studenti, e da Chiara Vernizzi, Delegata del Rettore per l’Orientamento.

Le attività di collaborazione con le scuole illustrate rientrano in diverse tipologie:

· incontri sugli aspetti motivazionali

· incontri per la presentazione dell’offerta formativa

· seminari tematici

· stage

· progetti strutturati (CORDA, IDEA, PLS, POT)

· Alternanza Scuola Lavoro

· corsi di preparazione ai test d’ingresso

· Open Day

Tutte le iniziative previste nell’A.A. 2018/2019 sono raccolte in una brochure, presentata agli intervenuti e a breve pubblicata sul sito https://www.unipr.it/orientamento_in_ingresso; in essa, le varie tipologie di attività sono illustrate mediante brevi schede contenenti informazioni sul Dipartimento o la struttura organizzatrice, sul titolo dell’iniziativa (seminario, stage, workshop, ecc.), e con un breve abstract sul periodo di svolgimento e sui destinatari dell’attività.

Al termine della presentazione delle attività, l’incontro è proseguito grazie ad un confronto dialettico molto costruttivo con i docenti presenti, durante il quale è stato manifestato apprezzamento per le iniziative dell’Ateneo e sono emerse altre modalità di interazione consentendo lo scambio di opinioni e il contatto diretto tra i delegati dell’orientamento delle scuole e quelli dell’Ateneo.