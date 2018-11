LGBT e lo sport. Progetto #Playingfree: l’omo-trans-bi-fobia nel mondo sportivo

Il progetto #Playingfree e realizzato da Tuttimondi asdps in collaborazione con ArciLesbica Nazionale, la sociologa Daniela Danna e la counselor Valeria Savazzi, con il patrocinio di Comune di Parma, Coni di Parma, Uisp Reggio Emilia e Rete Lenford, vuole promuovere uno sport libero da pregiudizi e discriminazioni nei confronti di coloro che non sono portatori di sentimenti ed esperienze in linea con valori ed esistenze eteronormative.

Per questo è stato preparato e pubblicato online all’indirizzo www.tuttimondi.it un sondaggio che mira a far emergere l’omo/lesbo/bi/transfobia nel mondo sportivo: il sondaggio è anonimo.

Il mondo dello sport, come molti altri ambiti sociali e lavorativi, è ancora terreno di pregiudizi, sessismo, condizionamenti culturali che rendono difficile la vita a chi non è conforme ai modelli di riferimento e si combattono aumentando la consapevolezza e attraverso un costante lavoro di conoscenza e di sensibilizzazione culturale. Questo progetto va in questa direzione, perché il mondo dello sport è anche luogo di valori ed energie positive estremamente importanti per costruire cultura della solidarietà, del rispetto, della valorizzazione delle differenze.

I risultati del sondaggio verranno resi pubblici il 17 maggio 2019, in occasione della giornata mondiale contro l’omo/lesbo/bi/transfobia, all’interno del festival lgbt 2019 del Comune di Parma.