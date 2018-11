Tenzone del Panettone 2018: la pasticceria italiana si sfida al Castellazzo

La Tenzone del Panettone è un evento che coinvolge i più importanti maestri pasticcieri Italiani e tantissimi emergenti, che si sfideranno a suon di lievitati per eleggere il “migliore Panettone del 2018”.

La manifestazione atta a promuovere uno dei simboli della tradizione dolciaria italiana è giunta quest’anno alla VII° edizione, e si svolgerà Sabato 17 e Domenica 18 Novembre a Parma presso il Circolo il Castellazzo.

Il panettone è il re della tradizione natalizia e non solo, è un prodotto unico che nasce lentamente dopo lunga lievitazione e da un’accurata e sapiente scelta di materie prime.

58 panettoni in gara, tra tradizionali ed innovativi, una gara di gusto e creatività unica.

36 maestri pasticceri si sfideranno nella “Tenzone del Panettone”, selezionati tra i maestri di pasticceria e “campioni dei levitati” nazionali.

Saranno Fabrizio Galla, Valter Tagliazucchi e Stefano Gatti, tra i più famosi pastry chef italiani, a dover difendere il loro successi dell’edizione 2017 nella “Tenzone del Panettone” dall’assalto di altri 33 agguerriti concorrenti, selezionati tra i maestri di pasticceria e “campioni dei levitati” nazionali.

Novità dell’edizione 2018 una nutrita rappresentanza della pasticceria parmigiana, con la presenza dei maestri Davide Battistini, Cristiano Quagliotti, Ivan Ciulli e l’esordiente nella categoria junior Riccardo Primiani.

La due giorni della Tenzone prevede momenti esclusivi, con esposizione di prodotti, degustazioni e votazioni.

Il parterre di concorrenti di quest’edizione è veramente stellare; tante riconferme ma sopprattutto tantissimi nuovi partecipanti.

Vere e proprie pastry star, tra le quali: Valter Tagliazucchi, Fabrizo Galla, Lugi Conte, Stefano Gatti, Roberto Rigacci, Salvatore Gabbiano, Andrea Tortora, Giuseppe Mascolo, Germano Labbate, Vincenzo Faiella, Mauro Scaglia, Alessandro Slama, presente anche quest’anno la regina della pasticceria Pina Toscani.

Interessantissima anche la presenza dei giovani, in lizza per il “Junior Pastry Award”, tra i quali Enrico Sarti, Patrcik Zanesi e Angelo Mattia Tramontano.

Quindici i premi in Palio: oltre al Panettone dell’Anno 2018 e le categorie “tradizionale” e “innovativo”, un premio per gli chef “junior”, sono previsti premi di categoria, messi in palio dagli sponsor Molino Ferrari, Mis Romeo, Montanari e Gruzza, Ariola, Valrhona e Opera aceto balsamico.

“Siamo onorati e orgogliosi dello straordinario successo della manifestazione” dichiara l’Ing. Massimo Gelati, patron dell’evento, “anche quest’anno la rosa dei concorrenti, garantisce la provenienza di panettoni dall’intero territorio nazionale, un prodotto di origine milanese ma ormai declinato nelle sue più dolci sfumature in ogni angolo della penisola, ed ormai ampiamente destagionalizzato”.

Appuntamento quindi i prossimi 17 e 18 Novembre, a Parma capitale della dolcezza.