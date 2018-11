Assistenza Pubblica: Bellingeri è stato confermato presidente, Mordacci è il nuovo comandante del Corpo Militi

Si sono chiusi domenica 21 ottobre, in Assistenza Pubblica Parma Onlus, i seggi elettorali per il rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2018-2022.

Luca Bellingeri è stato confermato presidente dell’associazione di volontariato dell’Oltretorrente. È stato nominato ufficialmente lo scorso 30 ottobre, durante la prima riunione del nuovo Consiglio direttivo, uscito dalla consultazione elettorale.

Parmigiano, 35 anni, Bellingeri vive a Parma, dove lavora come ingegnere informatico. È diventato milite della Pubblica a soli 18 anni e, da allora, ha sempre onorato il suo impegno di volontario.

Per il quadriennio 2018-2022, la Pubblica sarà diretta e amministrata, a titolo volontario, da un Consiglio direttivo composto da quindici persone, elette dai soci e tra i soci stessi. La stragrande maggioranza degli eletti è milite in Pubblica e, oltre all’attività di consigliere, continuerà a svolgere i propri turni di servizio.

Oltre al presidente Bellingeri, il Consiglio è costituito da Andrea Camin (vicepresidente), Maurizio De Vitis (segretario), Stefano Aimi (tesoriere), Filippo Mordacci (comandante del Corpo militi volontari), Cristiana Madoni (direttore sanitario) e Roberto Salati (direttore tecnico), che fanno parte della Giunta esecutiva. Gli altri consiglieri che gestiranno l’ente sono Marco Ablondi, Francesca Anedda, Alessandro Azzolini, Andrea Folli, Alberto Panizzi, Eugenio Piazza, Maurizio Romanelli e Paolo Tagliavini.

Mandato quadriennale anche per il Collegio dei Sindaci, composto da Lorenzo Ilariuzzi (presidente), Enrico Fermi e Pietro Silva.

«Ringrazio chi ha condiviso con me il mandato negli ultimi quattro anni – afferma il presidente Luca Bellingeri – perché senza il lavoro di gruppo non saremmo di nuovo qui oggi. Il merito di aver raggiunto, con impegno e tenacia, gli obiettivi prefissati va quindi a tutta la giunta esecutiva uscente. Adesso dobbiamo però guardare avanti, verso il futuro: la Pubblica non deve fermarsi perché il mondo del volontariato è in continuo divenire. Mi auguro che, come negli ultimi 116 anni, la Pubblica abbia una connotazione positiva all’interno della città e per tutta la popolazione, in particolare per quella che vive in una situazione di disagio. Per fare questo mi sembra doveroso, nei prossimi quattro anni, individuare e coinvolgere nuove persone e aprirsi a nuove idee, per continuare a mantenere la Pubblica al passo coi tempi».

Figura centrale, sarà anche quella del comandante del corpo militi, che coordinerà e dirigerà l’intero assetto dei volontari. «Sono molto gratificato da questo ruolo, benché consapevole di quanta responsabilità comporti», dichiara il nuovo comandante Filippo Mordacci. «Ci tengo a ringraziare Andrea Camin, comandante uscente, per il sostegno e l’aiuto dato alla famiglia della Pubblica in questi quattro anni. Cercheremo di lavorare con impegno per migliorarci, soprattutto in ambito di sicurezza e di servizio, sicuramente i temi più delicati. È una sfida non semplice, ma sono convinto che, grazie al lavoro e al sostegno di tutti, manterremo sempre forte il legame che dal 1902 lega i nostri volontari ai cittadini di Parma».