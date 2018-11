Elisabetta Gualmini a Parma per un confronto sulle politiche di welfare in Emilia-Romagna

Un momento di confronto e approfondimento dedicato alle recenti esperienze realizzate dalla Regione Emilia-Romagna in tema di welfare, è in programma a Parma per il pomeriggio di venerdì 16 novembre.

La vicepresidente della Regione Elisabetta Gualmini, la consigliera regionale Barbara Lori e Patrizia Maestri, deputata della XVII Legislatura, saranno al tavolo di confronto insieme a operatori e amministratori locali.

“Sarà un incontro dedicato interamente alle politiche di welfare – spiega Barbara Lori, organizzatrice dell’iniziativa. Si parlerà di famiglie, infanzia, adolescenza, disabilità, povertà e politiche abitative, terzo settore e cooperazione internazionale; temi sui quali lo scambio tra Regione e attori pubblici e privati è quotidiano. Ecco perché auspico la più ampia partecipazione possibile sia loro, sia dei cittadini”.

L’appuntamento è all’Hotel Villa Ducale di Parma, in via Europa 81, alle ore 17.30.