Il TourStaffetta dell’OndArancione per i diritti dell’infanzia ha fatto tappa a Parma

Ha fatto tappa nella sala del Consiglio Comunale del Municipio di Parma il TourStaffetta dell’OndArancione, iniziativa legata alla Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia e pensata con l’obiettivo di di rendere più incisiva ed efficace l’azione di sensibilizzazione anche sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza sulle bambine e sulle ragazze.

Nella sala del Consiglio Comunale c’è stato il passaggio di consegne tra i rappresentanti del Comune di di Torrile e quello di Parma. L’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Torrile, Lucia Frasanni, accompagnata dall’Assessore allo sport Giorgio Faelli, ha fatto il passaggio del testimone con Parma, consegnando la lettera del sindaco Alessandro Fadda all’Assessora alle Partecipazione e Diritti dei Cittadini del Comune di Parma, Nicoletta Paci, alla presenza dei ciclisti che da San Polo hanno raggiunto la città ducale e dei bambini e delle bambine della classe 2^ A della scuola Ulisse Adorni che fa parte dell’Istituto comprensivo Micheli, accompagnati dalla insegnanti. La prossima tappa dell’OndaArancione sarà il Comune di Fontevivo.

“Il Comune di Parma – ha sottolineato l’Assessora alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini , Nicoletta Paci – ha aderito con slancio a questa iniziativa dal momento che proprio il Comune di Parma è stato il primo in Italia ad adottare la Carta dei Diritti delle Bambine, promossa da Fidapa – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari. L’OndArancione vuole essere un modo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei diritti dei bambini ed in particolare delle bambine anche alla luce del percorso condiviso dal Comune con l’Associazione Terres des Hommes”.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Torrile, Lucia Frasanni, e dal collega, l’Assessore allo Sport Giorgio Faelli. “E’ importante ricordare i diritti dei bambini e delle bambine – ha rimarcato Lucia Frasanni – in quanto queste ultime saranno, poi, future madri e donne”.

Il TourStaffetta dell’Onda è un itinerario ciclistico, partito dal Comune di Torrile martedì 12 novembre, che toccherà, a tappe, i sedici Comuni che hanno aderito al Progetto OndArancione. L’ultima tappa sarà, mercoledì 21 novembre, Sorbolo-San Polo, e vede la partecipazione di bambini provenienti principalmente dagli istituti comprensivi della Bassa Est parmense (Torrile-Colorno-Mezzani-Sorbolo) e da altri Comuni attraversati dal Tour dell’Onda. La Staffetta è formata da un nucleo di ciclisti amatoriali che, secondo un itinerario prestabilito raggiungerà le varie sedi municipali dove saranno accolti dai rappresentanti dell’amministrazione comunale e da una rappresentanza di bimbi ed insegnanti dei vari istituti comprensivi presenti sul territorio. Ad ogni tappa gli staffettisti lasceranno un messaggio proveniente dal Comune appena visitato e ne riceveranno un altro per il Comune successivo creando così una sorte di Onda di positività e di condivisione in particolare sui temi affrontati nel Progetto OndArancione. Il Comune di Parma ha aderito all’iniziativa OndArancione, promossa dal Comune di Torrile, che avvia, grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa, un sistema di rete fra i Comuni di Torrile, Parma, Fontevivo, Noceto, Salsomaggiore Terme, Fidenza, Fontanellato, San Secondo Parmense, Soragna, Busseto, Polesine Zibello, Roccabianca, Sissa-Trecasali, Colorno e Unione Bassa-Est Parmense limitatamente ai Comuni di Sorbolo e Mezzani con l’obiettivo di rendere più incisiva ed efficace l’azione di sensibilizzazione sul tema e di prevenzione e contrasto della violenza sulle bambine e sulle ragazze. Inoltre l’idea prioritaria è quella di individuare un filo conduttore comune alle diverse iniziative ed attività che ogni singolo Ente aderente al progetto intenda proporre e realizzare con propri finanziamenti e di condividerlo con gli altri Comuni dell’OndArancione. Tutte le iniziative proposte dai Comuni si possono trovare sul sito www.ondarancione.it .