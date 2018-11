Fermato e arrestato con più di un chilo di marijuana, Casa: “Plauso ai carabinieri”

L’assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa ha commentato l’arresto di un nigeriano, senza fissa dimora, trovato dai Carabinieri di Parma con 1.5 chili di marijuana mentre aspettava l’autobus.

“Ancora una volta plaudo all’attenzione e al controllo che i Carabinieri di Parma svolgono quotidianamente, e in sinergia con la Polizia di Stato e la Polizia Municipale, per le strade della città. Stiamo ponendo massima attenzione sul tema della sicurezza, ma di certo non si fermano le nostre richieste al governo, cui chiediamo da sempre tre cose semplici: più forze dell’ordine, oggi sotto organico, pene certe per gli spacciatori che vengono arrestati, oggi fuori di galera dopo qualche ora, espulsioni più efficaci e celeri. Solo così libereremo le strade dall’insicurezza”.