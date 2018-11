Inaugurato il nuovo “Spazio Iren” di strada Santa Margherita

Inaugurato oggi, dopo i lavori di restyling lo sportello Iren di Strada Santa Margherita a Parma. Presente l’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo. In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente la Consigliera Elisabetta Quaranta.

Il nuovo store è uno spazio pensato da Iren e dedicato ai Clienti perché possano vedere e toccare con mano tutte le innovazioni di prodotto che l’azienda sta lanciando sul mercato nonché sottoscrivere contratti gas e luce a mercato libero alle condizioni più vantaggiose ad oggi disponibili. Lo spazio Iren raccoglie in una vetrina tutti i prodotti a servizio dei Clienti e dei cittadini e si posiziona, aggiungendosi allo sportello di Via Dante in centro, nella zona sud della città. A disposizione dei Clienti, inoltre, una decina di sportelli, presso i quali é possibile il disbrigo delle pratiche di allaccio, subentro e nuovi contratti.

Comodo, accessibile con le linee di trasporto pubblico, dotato di un comodo parcheggio, lo SPAZIO IREN presenta una struttura rinnovata, a colori tenui e a luce diffusa, con spazi smart per l’attesa dotati di postazioni per la ricarica dei cellulari.

Alle pareti smart TV con le offerte IREN a rotazione e, in esposizione, i prodotti della domotica IREN: termostato intelligente, Clairy per la purificazione dell’aria in ambiente domestico, lampade a led, caldaia Yes fa cheld ed altri. Non ultime, le biciclette IRENGO a pedalata assistita che stanno ottenendo grande successo.