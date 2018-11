Il Centro Medico Spallanzani apre le porte del suo Centro di Psicoterapia

Il Centro Medico Spallanzani di Parma apre le porte del suo Centro di Psicoterapia per una giornata dedicata all’ascolto.

Sabato 24 novembre, gli psicoterapeuti Dott.ssa Cecilia Ferrari, Dott.ssa Ilaria Rizzi, Dott. Bruno Fontanesi e Dott.ssa Elena Campanini saranno a disposizione per un primo incontro conoscitivo e di approfondimento su tematiche quali depressione, difficoltà di gestione del lutto e dei traumi, comportamento alimentare, consulenza di coppia e disturbi di ansia.

Argomenti estremamente delicati, che riflettono le necessità insite in problematiche da non sottovalutare e in grado di incidere in modo invalidante sulla quotidianità delle persone. Da qui l’importanza di un supporto professionale, capace di sostenere, consigliare e comprendere il grado di bisogno, nonché l’eventuale percorso da intraprendere per il trattamento della patologia.

Durante la giornata aperta sarà possibile usufruire di incontri gratuiti, della durata di 15 minuti, esclusivamente previa prenotazione da effettuare chiamando il Centro Medico Spallanzani al numero 0521 287178.